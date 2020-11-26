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Власти Киева просят родителей не водить детей "на елки" в школах и детсадах

Власти Киева просят родителей не водить детей "на елки" в школах и детсадах

Киев  •  УНН

 • 26278 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Киевской городской государственной администрации призвали родителей и их детей воздержаться от посещения массовых мероприятий во время рождественско-новогодних праздников, в частности, от проведения традиционных концертов в школах и детсадах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"По ежегодной статистике, в декабре всегда наблюдается увеличение заболеваемости гриппом и ОРВИ, а в этом году добавился еще и COVID-19. Поэтому Департамент образования и науки призывает детей и их родителей воздержаться от посещения массовых мероприятий во время рождественско-новогодних праздников, в частности, от проведения традиционных концертов в школах и детсадах", - сказал исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский.

По его словам, по состоянию на 25 ноября в двух третях столичных заведений общего среднего образования есть классы, закрытые на карантин.

"В каждом четвертом садике города также есть закрытые группы. Посещаемость садиков составляет 51% от общего списка", - добавил Мондриевский.

По его словам, большинство школ уже давно работает с использованием дистанционных технологий обучения, ведь большое количество школьников и педагогов имеют подтверждения заболеваний коронавирусом. Учителя, даже при самоизоляции, по желанию продолжают работать из дома, чтобы обеспечить непрерывный образовательный процесс для детей.

Напомним, инфекционист сообщил, что с антителами к COVID-19 можно не отказываться от путешествий на новогодние праздники.

Также напомним, в правительстве предлагают локдаун на зимние праздники.

Украинские Национальные Новости

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