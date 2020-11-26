Власти Киева просят родителей не водить детей "на елки" в школах и детсадах
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Киевской городской государственной администрации призвали родителей и их детей воздержаться от посещения массовых мероприятий во время рождественско-новогодних праздников, в частности, от проведения традиционных концертов в школах и детсадах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"По ежегодной статистике, в декабре всегда наблюдается увеличение заболеваемости гриппом и ОРВИ, а в этом году добавился еще и COVID-19. Поэтому Департамент образования и науки призывает детей и их родителей воздержаться от посещения массовых мероприятий во время рождественско-новогодних праздников, в частности, от проведения традиционных концертов в школах и детсадах", - сказал исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский.
По его словам, по состоянию на 25 ноября в двух третях столичных заведений общего среднего образования есть классы, закрытые на карантин.
"В каждом четвертом садике города также есть закрытые группы. Посещаемость садиков составляет 51% от общего списка", - добавил Мондриевский.
По его словам, большинство школ уже давно работает с использованием дистанционных технологий обучения, ведь большое количество школьников и педагогов имеют подтверждения заболеваний коронавирусом. Учителя, даже при самоизоляции, по желанию продолжают работать из дома, чтобы обеспечить непрерывный образовательный процесс для детей.
Напомним, инфекционист сообщил, что с антителами к COVID-19 можно не отказываться от путешествий на новогодние праздники.
Также напомним, в правительстве предлагают локдаун на зимние праздники.