Влада Іраку заздалегідь попередила США про те, які бази обстрілюватиме Іран
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Влада в Багдаді заздалегідь повідомила американських офіційних осіб про те, по яких військових базах Іран завдасть ракетні удари. Про це повідомив в середу телеканал CNN, зазначає УНН.
За словами його дипломатичного джерела, Ірак заздалегідь попередив американську сторону про те, які бази будуть атаковані. Як зазначає телеканал, виконуючий обов’язки прем’єр-міністра Іраку Адель Абдель Махді раніше заявив, що отримав попередження від влади Ірану про те, що незабаром буде завдано ударів. Джерело з числа військових США зазначив, що іранська сторона повідомила іракцям, до яких баз їм не слід наближатися.
Як констатує телеканал, виконуючий обов’язки прем’єр-міністра Іраку Адель Абдель Махді раніше заявив, що отримав попередження від влади Ірану про те, що Тегеран почав або незабаром почне наносити удари по військових об’єктах, які використовують США. Про які саме бази йшлося, йому тоді нібито не пояснили.
За словами джерела CNN в розвідувальних службах США, Вашингтон протягом останніх декількох днів отримував інформацію про те, що Іран здійснює перекидання безпілотників, балістичних ракет і інших озброєнь.
Як писав УНН, операція з атаки Іраном військових об’єктів США носила назву “Мученик Сулеймані”.