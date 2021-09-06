Визнав свою провину: глава департаменту здоров'я Естонії пішов у відставку через зіпсовані вакцини на суму понад 3 млн євро

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"Відповідальність за подію не може бути покладено ні на кого іншого, крім керівника, рішення про мою відставку прийнято", - заявив він журналістам.

Деталі

Видання повідомляє, що 23-24 червня на складі департаменту здоров'я в холодильних камерах, де зберігалися вакцини і ліки, температура підвищилася до +15 градусів замість потрібних показників в + 2 ... + 8 градусів.

У результаті, більше 68 тисяч доз вакцин "AstraZeneca", призначених для передачі в інші країни в якості гуманітарної допомоги, стали непридатними. Всього було списано препаратів на понад 3 млн євро.

Як з'ясувалося після перевірки, департамент здоров'я применшив проблему з поломкою холодильників. Температура на складі почала підвищуватися за кілька днів до 23 червня. Як зазначається, системи оповіщення не спрацювали, а першою людиною, яка виявила проблему, виявився прибиральник. Інформація, що пішла в уряд і міністерство праці та здоров'я, була неточною.

Нагадаємо

Раніше в Харківській області через порушення при транспортуванні вакцини Comirnaty/Pfizer було зіпсовано близько 10 тис. доз вакцин.

30 червня 2021 року ДП "Укрмедпостач" поставили в КП ХОР "Обласний аптечний склад" 21 тис. 600 доз вакцини Comirnaty / Pfizer.

При отриманні вакцин на складі було зареєстровано порушення холодового ланцюга транспортування вакцини в двох контейнерах (9360 доз).