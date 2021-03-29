Визначився наступний суперник боксера Ломаченка
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Глава промоутерської компанії "Top Rank" Боб Арум назвав ім'я майбутнього опонента колишнього чемпіона світу з боксу Василя Ломаченка, передає УНН з посиланням на Youtube-канал "Barbershop Conversations".
Що відомо
Наступним суперником ексчемпіона світу в трьох вагових категоріях Ломаченка стане японський легкоатлет Масаеші Накатані. За словами промоутера українця, їх поєдинок відбудеться або в кінці червня або 10-го липня.
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"Ломаченко поб'ється з Накатані - хлопцем, який нокаутував Вердехо. Так, цей бій затверджений. Його дата - остання тиждень червня або 10 липня", - підтвердив Арум.
Нагадаємо
Свій крайній бій Ломаченко провів у жовтні минулого року, програвши Теофімо Лопесу у боротьбі за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.