Визначився наступний суперник боксера Ломаченка

Що відомо

Наступним суперником ексчемпіона світу в трьох вагових категоріях Ломаченка стане японський легкоатлет Масаеші Накатані. За словами промоутера українця, їх поєдинок відбудеться або в кінці червня або 10-го липня.

Цитата

"Ломаченко поб'ється з Накатані - хлопцем, який нокаутував Вердехо. Так, цей бій затверджений. Його дата - остання тиждень червня або 10 липня", - підтвердив Арум.

Нагадаємо

Свій крайній бій Ломаченко провів у жовтні минулого року, програвши Теофімо Лопесу у боротьбі за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.