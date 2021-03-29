Определился следующий соперник боксера Ломаченко

Что известно

Следующим соперником экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Ломаченко станет японский легкоатлет Масаеши Накатани. По словам промоутера украинца, их поединок состоится либо в конце июня либо 10 июля.

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"Ломаченко подерется с Накатани - парнем, который нокаутировал Вердехо. Да, этот бой утвержден. Его дата - последняя неделя июня или 10 июля", - подтвердил Арум.

Напомним

Свой последний бой Ломаченко провел в октябре прошлого года, проиграв Теофимо Лопесу в борьбе за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.