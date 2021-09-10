Визначилися усі півфінальні пари “US Open”

Деталі

У півфінал “US Open” в жіночій сітці пройшли одразу дві тінейджерки: 19-річна Лейла Фернандеш з Канади та 18-річна Емма Радукану з Великої Британії. Обидві стали наймолодшими учасницями півфіналу “US Open” з 2005 року (з моменту Марії Шарапової).

Окрім Радукану та Фернандеш до півфіналу також пройшли більш досвідчені Марія Саккарі з Греції (у першому раунді вибила Марту Костюк) та білоруска Аріна Соболєнко, другий номер посіву. Жодна з цих тенісисток ніколи у кар’єрі не грала навіть у фіналі турніру “Великого Шолому”.

Таким чином у півфіналі Соболєнко зійдеться із кривдницею Світоліної — Фернандес, а Радукану із Саккарі.

У півфінал чоловічого “US Open” з топ-4 посіву пройшли три тенісисти. Лише грек Стефанос Циципас (третій номер посіву) вибув з турніру, натомість у півфіналі гратиме Оже-Альяссім, який і вибив Циципаса.

До вашої уваги інші результати 1/4 фіналу у чоловіків:

Мєдвєдєв (Росія, 2) — Ботік ван де Зандшпульп (Нідерланди) 3:1 (6:3, 6:0, 4:6, 7:5)

Звєрєв (Німеччина, 4) — Гарріс (ПАР) 3:0 (7:6 (6), 6:3, 6:4)

Джокович (Сербія, 1) — Берретіні (Італія) 3:1 (5:7, 6:2, 6:2, 6:3).

Доповнення

У півфіналах Джокович зіграє із Звєрєвим, а Мєдвєдєв із Оже-Альяссімом. Матчі пройдуть 10-го вересня.