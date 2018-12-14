Визначились усі учасники 1/16 фіналу Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. За підсумками заключного туру групового етапу Ліги Європи УЄФА визначилися останні 11 учасників 1/16 фіналу, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Зіграють в 1/16 фіналу: “Арсенал”, “Айнтрахт”, “Байєр”, БАТЕ, “Бетіс”, “Вільяреал”, “Генк”, “Динамо” Загреб, “Динамо” Київ, “Зальцбург”, “Зеніт”, “Краснодар”, “Лаціо”, “Мальме”, “Олімпіакос”, “Рапід” Відень, “Ренн”, “Севілья”, “Селтік”, “Славія”, “Спортінг”, “Фенербахче”, “Цюріх”, “Челсі”.
Відзначимо, що до Ліги Європи з Ліги чемпіонів УЄФА пробилися: “Бенфіка”, “Брюгге”, “Валенсія”, “Вікторія”, “Галатасарай”, “Інтер”, “Наполі”, “Шахтар”.
Додамо, що жеребкування анступног оетапу пройде 17 грудня.