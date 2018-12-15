Визначились усі півфіналісти Клубного чемпіонату світу-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. В ОАЕ відбулися два чвертьфінальні протистояння Клубного чемпіонату світу ФІФА, повідомляє УНН.
У першій зустрічі глядачі стадіону “Хазза бін Зайед” побачили п’ять голів. Японський ФК “Касіма” опинився кращим за мексиканську “Гвадалахару” — 3:2. За переможців забивали Нагакі, Солер де Олівейра (пенальті) і Абе, а за мексиканський колектив Сальлівар і Сілва (автогол).
В іншій баталії команда-господарка ФК “Аль-Айн” не мав проблем із туніським “Есперансом” — 3:0. Голи забивали Ахмед, Ель-Шахат і Махді.
Зауважимо, що суперником “Касіми” в півфіналі клубного чемпіонату світу стане мадридський “Реал”, який бере участь в турнірі на правах переможця Ліги чемпіонів. Натомість “Аль-Айн” зустрінеться з аргентинським “Рівер Плейт”.