Определились все полуфиналисты Клубного чемпионата мира-2018

В первой встрече зрители стадиона “Хазза бин Зайед” увидели пять голов. Японский ФК “Касима” оказался лучше мексиканской “Гвадалахары” — 3:2. За победителей забивали Нагаки, Солер де Оливейра (пенальти) и Абэ, а за мексиканский коллектив Сальливар и Силва (автогол).

В другой баталии команда-хозяйка ФК “Аль-Айн” не имел проблем с тунисским “Эсперанс” — 3:0. Голы забивали Ахмед, Эль-Шахат и Махди.

Заметим, что соперником “Касима” в полуфинале клубного чемпионата мира станет мадридский “Реал”, который участвует в турнире на правах победителя Лиги чемпионов. А “Аль-Айн” встретится с аргентинским “Ривер Плейт”.