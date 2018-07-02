Визначилась дата проведення очного поєдинку Ярмоленка і Коноплянки в Бундеслізі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Німецька Бундесліга оприлюднила розклад матчів турніру на сезон-2018/2019, в якому виступають команди українців Євгена Коноплянки і Андрія Ярмоленка, інформує УНН з посиланням на сайт Бундесліги.
Згідно з календарем, Ярмоленко та його дортмундська “Боруссія” розпочнуть новий чемпіонат домашньою зустріччю із “РБ Лейпциг”, а “Шальке” Коноплянки в першому турі зіграє на виїзді проти “Вольфсбурга”.
Обидва поєдинки відбудуться 25-го чи 26 серпня. Утім, офіційно новий сезон команди півзахисників збірної України розпочнуть матчами за Кубок Німеччини.
Примітно, що в першому колі у 14-му турі “Шальке” Коноплянки прийме “Борусію” Ярмоленка (в період з 7 по 9 грудня). А у другому вже “кобальтові” у 31-му турі вирушать в гості до “джмелів” (26-29 квітня).
Як повідомлялося раніше, “Борусія” та “Шальке” проводитиме підготовку до нового сезону в Китаї та США.