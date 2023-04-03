Візит Зеленського до Польщі підкреслить особливий статус стратегічного партнерства - Мережко
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Візит Президента України Володимира Зеленського до Польщі буде підкреслювати особливий статус стратегічного партнерства між країнами. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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«Я думаю, що такий візит матиме певне міжнародне правове, договірне наповнення, тобто будуть укладені відповідні угоди, договори між нашими країнами. Взагалі - це візит буде підкреслювати особливий статус стратегічного партнерства між нашими країнами», - розповів Мережко.
Доповнення
Канцелярія президента Польщі Анджея Дуди повідомила, що Президент України Володимир Зеленський у середу, 5 квітня, як очікується, відвідає Польщу.