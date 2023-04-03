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Візит Зеленського до Польщі підкреслить особливий статус стратегічного партнерства - Мережко

Візит Зеленського до Польщі підкреслить особливий статус стратегічного партнерства - Мережко

Київ • УНН

 • 1187497 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Візит Президента України Володимира Зеленського до Польщі буде підкреслювати особливий статус стратегічного партнерства між країнами. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Я думаю, що такий візит матиме певне міжнародне правове, договірне наповнення, тобто будуть укладені відповідні угоди, договори між нашими країнами. Взагалі - це візит буде підкреслювати особливий статус стратегічного партнерства між нашими країнами», - розповів Мережко.

Доповнення

Канцелярія президента Польщі Анджея Дуди повідомила, що Президент України Володимир Зеленський у середу, 5 квітня, як очікується, відвідає Польщу.

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