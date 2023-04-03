Визит Зеленского в Польшу подчеркнет особый статус стратегического партнерства - Мережко
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Визит Президента Украины Владимира Зеленского в Польшу будет подчеркивать особый статус стратегического партнерства между странами. Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам внешней политики Александр Мережко во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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«Я думаю, что такой визит будет иметь определенное международное правовое, договорное наполнение, то есть будут заключены соответствующие соглашения, договоры между нашими странами. Вообще - это визит будет подчеркивать особый статус стратегического партнерства между нашими странами», - рассказал Мережко.
Дополнение
Канцелярия президента Польши Анджея Дуды сообщила, что Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 5 апреля, как ожидается, посетит Польшу.