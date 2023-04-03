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Визит Зеленского в Польшу подчеркнет особый статус стратегического партнерства - Мережко

Киев • УНН

 • 1187496 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Визит Президента Украины Владимира Зеленского в Польшу будет подчеркивать особый статус стратегического партнерства между странами. Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам внешней политики Александр Мережко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Я думаю, что такой визит будет иметь определенное международное правовое, договорное наполнение, то есть будут заключены соответствующие соглашения, договоры между нашими странами. Вообще - это визит будет подчеркивать особый статус стратегического партнерства между нашими странами», - рассказал Мережко.

Дополнение

Канцелярия президента Польши Анджея Дуды сообщила, что Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 5 апреля, как ожидается, посетит Польшу.

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