Зеленський у середу очікується у Польщі - канцелярія Дуди

Цитата

«У середу, 5 квітня, очікуємо офіційний візит Президента України Зеленського до Польщі. Президент України зустрінеться у середу вдень у Королівському замку з поляками та українцями, які проживають у нас», – ідеться в повідомленні.

Доповнення

Заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський повідомляв раніше, що Президент Володимир Зеленський найближчим часом може відвідати Варшаву.