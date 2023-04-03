Зеленський у середу очікується у Польщі - канцелярія Дуди
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у середу, 5 квітня, як очікується, відвідає Польщу. Про це повідомляє канцелярія президента Польщі Анджея Дуди, передає УНН.
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«У середу, 5 квітня, очікуємо офіційний візит Президента України Зеленського до Польщі. Президент України зустрінеться у середу вдень у Королівському замку з поляками та українцями, які проживають у нас», – ідеться в повідомленні.
Доповнення
Заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський повідомляв раніше, що Президент Володимир Зеленський найближчим часом може відвідати Варшаву.