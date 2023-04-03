Зеленский в среду ожидается в Польше - канцелярия Дуды

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«В среду, 5 апреля, ожидаем официальный визит Президента Украины Зеленского в Польшу. Президент Украины встретится в среду днем в Королевском замке с поляками и украинцами, которые проживают у нас», – говорится в сообщении.

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Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский сообщал ранее, что Президент Владимир Зеленский в ближайшее время может посетить Варшаву.