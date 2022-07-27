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Візит нової глави МЗС Бельгії до Криму: Україна веде діалог із бельгійською стороною – Ніколенко

Візит нової глави МЗС Бельгії до Криму: Україна веде діалог із бельгійською стороною – Ніколенко

Київ • УНН

 • 92644 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. МЗС України веде діалог із бельгійською стороною щодо минулорічної поїздки до Криму новопризначеного міністра закордонних справ Бельгії Хаджи Лабіб, коли вона ще була журналісткою. Про це у Facebook повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, передає УНН.

Деталі

"Відвідування тимчасово окупованого Кримського півострова можливе лише за умови слідування з материкової частини України. В’їзд з території російської федерації є незаконним", – нагадав Ніколенко.

Речник МЗС зазначив, що іноземні громадяни мають дотримуватися законодавства України та офіційної позиції своєї держави. Бельгія не визнає анексію Криму з боку росії, підтримує суверенітет та територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах.

"МЗС України веде діалог із бельгійською стороною з цього питання дипломатичними каналами задля встановлення всіх обставин поїздки та ухвалення рішень щодо подальших двосторонніх контактів. Водночас позитивно відзначаємо запевнення міністерки Лабіб щодо подальшої підтримки України в її боротьбі проти збройної агресії росії", – повідомив Ніколенко.

За його словами, МЗС продовжить координацію позицій України та Бельгії в контексті запровадження нових санкцій ЄС проти росії, а також надання Україні військової та фінансової допомоги.

Доповнення

Раніше повідомляли, що колишня журналістка Хаджа Лабіб, представниця ліберального політичного об’єднання Mouvement Réformateur’s ("Реформаторський рух") замінить на посту глави МЗС Бельгії Софі Вільмес.

Українські Національні Новини

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