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Військовим передали відремонтований винищувач МіГ-29

Військовим передали відремонтований винищувач МіГ-29

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Повітряним Силам України передали капітально відремонтований та модернізований винищувач МіГ-29. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Укроборонпром.

"27 березня державне підприємство “Львівський державний авіаційно-ремонтний завод”, що входить до складу ДК “Укроборонпром”, передало Повітряним Силам України капітально відремонтований та модернізований винищувач МіГ-29",- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що фахівці заводу модернізували літак в рамках державного оборонного замовлення та виконали роботи достроково – на місяць раніше.

"На літак встановили капітально відремонтовані двигуни, новітню електроніку та авіоніку. Міжремонтний ресурс модернізованого МіГ-29 становить 8 років із можливістю його продовження до 12 років", - зазначається в повідомленні.

Так, винищувач МіГ-29 є основним бойовим літаком Повітряних Сил України. Багатофункціональність МіГ-29 дозволяє використовувати його для виконання задач протиповітряної оборони і для нанесення ударів по наземним цілям.

Окрім того, у 2019 році ЛДАРЗ модернізував та передав військовим 6 винищувачів.

Нагадаємо, за підсумками 2019 року експорт озброєння та послуг підприємств-учасників концерну "Укроборонпром" склав 908 млн доларів США, що на 19% більше за показник 2018 року.

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