Военным передали отремонтированный истребитель МиГ-29
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Воздушным Силам Украины передали капитально отремонтированный и модернизированный истребитель МиГ-29. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укроборонпром.
"27 марта государственное предприятие "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод", входящее в состав ГК "Укроборонпром", передало Воздушным Силам Украины капитально отремонтированный и модернизированный истребитель МиГ-29", - говорится в сообщении.
Сообщается, что специалисты завода модернизировали самолет в рамках государственного оборонного заказа и выполнили работы досрочно - на месяц раньше.
"На самолет установили капитально отремонтированные двигатели, новую электронику и авионику. Межремонтный ресурс модернизированного МиГ-29 составляет 8 лет с возможностью его продления до 12 лет", - отмечается в сообщении.
Так, истребитель МиГ-29 является основным боевым самолетом Воздушных Сил Украины. Многофункциональность МиГ-29 позволяет использовать его для выполнения задач противовоздушной обороны и для нанесения ударов по наземным целям.
Кроме того, в 2019 году ЛГАРЗ модернизировал и передал военным 6 истребителей.
Напомним, по итогам 2019 года экспорт вооружения и услуг предприятий-участников концерна "Укроборонпром" составил 908 млн долларов США , что на 19% больше показателя 2018 года.