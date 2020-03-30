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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 93850 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Военным передали отремонтированный истребитель МиГ-29

Военным передали отремонтированный истребитель МиГ-29

Киев  •  УНН

 • 15799 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Воздушным Силам Украины передали капитально отремонтированный и модернизированный истребитель МиГ-29. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укроборонпром.

"27 марта государственное предприятие "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод", входящее в состав ГК "Укроборонпром", передало Воздушным Силам Украины капитально отремонтированный и модернизированный истребитель МиГ-29", - говорится в сообщении.

Сообщается, что специалисты завода модернизировали самолет в рамках государственного оборонного заказа и выполнили работы досрочно - на месяц раньше.

"На самолет установили капитально отремонтированные двигатели, новую электронику и авионику. Межремонтный ресурс модернизированного МиГ-29 составляет 8 лет с возможностью его продления до 12 лет", - отмечается в сообщении.

Так, истребитель МиГ-29 является основным боевым самолетом Воздушных Сил Украины. Многофункциональность МиГ-29 позволяет использовать его для выполнения задач противовоздушной обороны и для нанесения ударов по наземным целям.

Кроме того, в 2019 году ЛГАРЗ модернизировал и передал военным 6 истребителей.

Напомним, по итогам 2019 года экспорт вооружения и услуг предприятий-участников концерна "Укроборонпром" составил 908 млн долларов США , что на 19% больше показателя 2018 года.

Украинские Национальные Новости

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