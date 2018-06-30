Військові на Донбасі за добу 18 разів відстрілювалися від бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Протягом минулої доби бойовики 34 рази обстріляли позиції ОС, а українські військовослужбовці 18 разів відкривали вогонь у відповідь. Внаслідок бойових дій двоє українських військових отримали поранення. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута, передає кореспондент УНН.
Зокрема, за словами речника Міноборони, на луганському напрямку було зафіксовано 14 ворожих обстрілів, на донецькому напрямку - 20 обстрілів у бік українських захисників. Усі вони визначені як прицільні, додав Праута.
"Загалом протягом минулої доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 34 обстріли оборонних позицій ЗСУ. При цьому бойовики випустили по наших захисниках 4 міни з мінометів калібром 120 мм та 26 мінометів калібром 82 мм. З метою збереження життя та здоров’я особового складу, наші військовослужбовці 18 разів відкривали вогонь у відповідь. Внаслідок бойових дій двоє наших військовослужбовців поранено", - сказав він.
Також Праута, посилаючись на уточнені дані розвідки, заявив, що протягом минулої доби було знищено трьох бойовиків російсько-окупаційних військ, ще двоє зазнали поранень.
Нагадаємо, у СЦКК повідомили, що бойовики приховано зосереджують військову техніку на Донбасі.