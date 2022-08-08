Військові Ефіопії ліквідували понад 300 бойовиків

Деталі

Як зазначається, в результаті безпекової операції, яка тривала з 23 до 29 липня, також було затримано 671 ймовірного бойовика OLA. За словами Касса, під час операції було вилучено багато вогнепальної зброї та систем радіозв'язку.

Ефіопські силовики також знищили 69 складів, які використовували угрупування для зберігання матеріальних запасів.

Довідка

"Армія визволення Оромо" - збройне крило, що відкололося від колишнього повстанського угрупування "Фронт визволення Оромо", наголошує Xinhua.

У травні 2021 року парламент Ефіопії проголосував за визнання OLA терористичною організацією.