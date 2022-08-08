Военные Эфиопии ликвидировали более 300 боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Силы безопасности Эфиопии во время недавней операции уничтожили 333 вероятных боевика из "Армии освобождения Оромо" (OLA). Об этом пишет Xinhua со ссылкой на госминистра Службы правительственной связи Эфиопии Селамавит Касса, передает УНН.
Детали
Как отмечается, в результате операции по безопасности, которая длилась с 23 по 29 июля, также был задержан 671 предполагаемый боевик OLA. По словам Касса, в ходе операции было изъято много огнестрельного оружия и систем радиосвязи.
Эфиопские силовики также уничтожили 69 складов, которые использовали группировку для хранения материальных запасов.
Справка
"Армия освобождения Оромо" - вооруженное крыло, отколовшееся от бывшей повстанческой группировки "Фронт освобождения Оромо", отмечает Xinhua.
В мае 2021 года парламент Эфиопии проголосовал за признание OLA террористической организацией.