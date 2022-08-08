Военные Эфиопии ликвидировали более 300 боевиков

Детали

Как отмечается, в результате операции по безопасности, которая длилась с 23 по 29 июля, также был задержан 671 предполагаемый боевик OLA. По словам Касса, в ходе операции было изъято много огнестрельного оружия и систем радиосвязи.

Эфиопские силовики также уничтожили 69 складов, которые использовали группировку для хранения материальных запасов.

Справка

"Армия освобождения Оромо" - вооруженное крыло, отколовшееся от бывшей повстанческой группировки "Фронт освобождения Оромо", отмечает Xinhua.

В мае 2021 года парламент Эфиопии проголосовал за признание OLA террористической организацией.