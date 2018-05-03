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Військова прокуратура Центрального регіону повернула Нацгвардії земельну ділянку вартістю понад 16 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Військовою прокуратурою Дарницького гарнізону Центрального регіону України повернуто у власність незаконно відчужену частину земельної ділянки Міжнародного міжвідомчого багатопрофільного центру підготовки підрозділів Національної гвардії України розміром 50 га. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури України.

Військова прокуратура Центрального регіону повернула Нацгвардії земельну ділянку вартістю понад 16 млн грн

“Так, військовою прокуратурою Дарницького гарнізону до суду подано позов в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів України, Головного управління Національної гвардії України, Північного Київського територіального управління Національної гвардії України до двох приватних підприємств та ПАТ “Державний експортно-імпортний банк України”, — вказано у повідомленні.

Вимогою прокуратури було визнання недійсним низки документів, зокрема державного акту на право власності та договору іпотеки, а також витребування вказаної земельної ділянки із чужого незаконного володіння. Рішенням господарського суду Київської області позов було задоволено.

“У ході здійснення контролю стану виконання судового рішення у сфері земельних відносин, наприкінці квітня 2018 року військовою прокуратурою Дарницького гарнізону Центрального регіону України забезпечено реальне виконання рішення господарського суду Київської області. Наразі земельна ділянка вартістю 16 мільйонів 240 тисяч гривень, яка розташована в Бориспільському районі Київської області, повернута у власність українського правоохоронного відомства для подальшого використання за призначенням”, — повідомили у відомстві.

Як повідомляв УНН, правоохоронні органи Сполучених Штатів Америки не зверталися до України із запитами про міжнародно-правову допомогу щодо екс-керівника виборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта. Про це написав на своїй сторінці у Facebook заступник Генерального прокурора України Євген Єнін.

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