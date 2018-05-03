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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Военная прокуратура Центрального региона вернула Нацгвардии земельный участок стоимостью более 16 млн грн

Киев • УНН

 • 9401 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Военной прокуратурой Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины возвращена в собственность незаконно отчужденная часть земельного участка Международного межведомственного многопрофильного центра подготовки подразделений Национальной гвардии Украины размером 50 га. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины.

Военная прокуратура Центрального региона вернула Нацгвардии земельный участок стоимостью более 16 млн грн

“Да, военной прокуратурой Дарницкого гарнизона в суд подан иск в интересах государства в лице Кабинета Министров Украины, Главного управления Национальной гвардии Украины, Северного Киевского территориального управления Национальной гвардии Украины к двоим частным предприятиям и ОАО “Государственный экспортно-импортный банк Украины”, — указано в сообщении.

Требованием прокуратуры было признание недействительным ряда документов, в частности государственного акта на право собственности и договора ипотеки, а также истребования указанного земельного участка из чужого незаконного владения. Решением хозяйственного суда Киевской области иск был удовлетворен.

“В ходе осуществления контроля состояния исполнения судебного решения в сфере земельных отношений, в конце апреля 2018 военной прокуратурой Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины обеспечено реальное исполнение решения хозяйственного суда Киевской области. Сейчас земельный участок стоимостью 16 миллионов 240 тысяч гривен, расположенный в Бориспольском районе Киевской области, возвращен в собственность украинского правоохранительного ведомства для дальнейшего использования по назначению”, — сообщили в ведомстве.

Как сообщал УНН, правоохранительные органы Соединенных Штатов Америки не обращались к Украине с запросами о международно-правовой помощи в отношении экс-руководителя избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта. Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин.

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