Військова прокуратура буде розслідувати вибух на полігоні у Київській області
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Військова прокуратура Центрального регіону України відкрила кримінальне провадження щодо підриву невідомого вибухового предмета на полігоні у Київській області, у наслідок якого отримали травмування два військовослужбовці строкової служби. Про це УНН ексклюзивно повідомили у військовій прокуратурі.
"Відкрито кримінальне провадження військового прокуратурою Центрального регіону за ст. 425 КК України – необережне ставлення до військової служби", - повідомив співрозмовник УНН.
У військовій прокуратурі додали, що недбале ставлення до військової служби, яке заподіяло істотну шкоду карається штрафом до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або службовим обмеженням на строк до двох років, або позбавленням волі до трьох років. У випадку спричинення тяжких наслідків карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
Як повідомляв УНН, На полігоні у Київській області в результаті підриву невідомого вибухового предмету отримали травмування два військовослужбовці строкової служби.