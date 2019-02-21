На полігоні у Київській області стався вибух, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. На полігоні у Київській області в результаті підриву невідомого вибухового предмету отримали травмування два військовослужбовці строкової служби. Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці
72 ОМБр ім. Чорних Запорожців у Facebook, передає УНН.
"Сьогодні, 21 лютого, на полігоні у Київській області в результаті підриву невідомого вибухового предмету отримали травмування два військовослужбовці строкової служби. Постраждалих доставлено до лікувального закладу Міністерства оборони України та надано кваліфіковану медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Рівненському полігоні стався вибух, є поранений
У повідомленні зазначено, що зараз загроз життю військових немає.
"Попередні причини надзвичайної події – особисте порушення заходів безпеки", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Яворівському полігоні військовий вистрілив собі в ногу.