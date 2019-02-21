На полігоні у Київській області стався вибух, є поранені

"Сьогодні, 21 лютого, на полігоні у Київській області в результаті підриву невідомого вибухового предмету отримали травмування два військовослужбовці строкової служби. Постраждалих доставлено до лікувального закладу Міністерства оборони України та надано кваліфіковану медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

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У повідомленні зазначено, що зараз загроз життю військових немає.

"Попередні причини надзвичайної події – особисте порушення заходів безпеки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Яворівському полігоні військовий вистрілив собі в ногу.