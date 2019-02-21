На полигоне в Киевской области произошел взрыв, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. На полигоне в Киевской области в результате подрыва неизвестного взрывного предмета получили травмы два военнослужащих срочной службы. Об этом говорится в сообщении на официальной странице
72 ОМБр им. Черных Запорожцев в Facebook, передает УНН.
"Сегодня, 21 февраля, на полигоне в Киевской области в результате подрыва неизвестного взрывного предмета получили травмы два военнослужащих срочной службы. Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение Министерства обороны Украины и оказана квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.
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В сообщении отмечается, что сейчас угроз жизни военных нет.
"Предварительные причины чрезвычайного происшествия - личное нарушения мер безопасности", - говорится в сообщении.
Напомним, на Яворивском полигоне военный выстрелил себе в ногу.