Военная прокуратура будет расследовать взрыв на полигоне в Киевской области

"Открыто уголовное производство военного прокуратурой Центрального региона по ст. 425 УК Украины - неосторожное отношение к военной службе", - сообщил собеседник УНН.

В военной прокуратуре добавили, что небрежное отношение к военной службе, причинившее существенный вред наказывается штрафом до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или служебным ограничением на срок до двух лет, или лишением свободы до трех лет. В случае причинения тяжких последствий наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.



Как сообщал УНН, на полигоне в Киевской области в результате подрыва неизвестного взрывного предмета получили травмы два военнослужащих срочной службы.