Военная прокуратура будет расследовать взрыв на полигоне в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Военная прокуратура Центрального региона Украины открыла уголовное производство по подрыву неизвестного взрывного предмета на полигоне в Киевской области, в результате которого получили травмы два военнослужащих срочной службы. Об этом УНН эксклюзивно сообщили в военной прокуратуре.
"Открыто уголовное производство военного прокуратурой Центрального региона по ст. 425 УК Украины - неосторожное отношение к военной службе", - сообщил собеседник УНН.
В военной прокуратуре добавили, что небрежное отношение к военной службе, причинившее существенный вред наказывается штрафом до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или служебным ограничением на срок до двух лет, или лишением свободы до трех лет. В случае причинения тяжких последствий наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.
Как сообщал УНН, на полигоне в Киевской области в результате подрыва неизвестного взрывного предмета получили травмы два военнослужащих срочной службы.