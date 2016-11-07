Війська Південної Кореї перевели у стан підвищеної боєготовності
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Війська Південної Кореї у стані підвищеної боєготовності через ймовірність проведення КНДР випробувань балістичних ракет напередодні виборів у США 8 листопада, повідомляє УНН з посиланням на The Korea Times.
“Ми уважно стежимо за всіма пересуваннями північнокорейських військових і ядерним полігоном Пунгері та іншими можливими місцями запуску ракет. Військові повністю готові відреагувати на будь-які провокаційні дії з боку Півночі”, — заявив представник Південнокорейського об’єднаного комітету начальників штабів.
У повідомленні зазначається, що Пхеньян, на думку військових, може послати чіткий сигнал новому президенту США, що не має наміру відмовлятися від своєї ядерної та ракетної програми попри міжнародні санкції і засудження.
“Раніше повідомлялося, що американська розвідка має дані про підготовку Північною Кореєю запуску ще однієї балістичної ракети середньої дальності попри засудження світовою спільнотою таких дій КНДР”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, офіційне представництво США вважає, Північна Корея готується до запуску балістичних ракет середньої дальності в найближчі три дні.