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Войска Южной Кореи перевели в состояние повышенной боеготовности

Войска Южной Кореи перевели в состояние повышенной боеготовности

Киев • УНН

 • 9653 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Войска Южной Кореи приведены в состояние повышенной боеготовности из-за вероятности проведения КНДР испытаний баллистических ракет накануне выборов в США 8 ноября, сообщает УНН со ссылкой на The Korea Times.

"Мы внимательно следим за всеми передвижениями северокорейских военных и ядерным полигоном Пунгери и другими возможными местами запуска ракет. Военные полностью готовы отреагировать на любые провокационные действия со стороны Севера", - заявил представитель Южнокорейского объединенного комитета начальников штабов.

В сообщении отмечается, что Пхеньян, по мнению военных, может послать четкий сигнал новому президенту США, что не намерен отказываться от своей ядерной и ракетной программы, несмотря на международные санкции и осуждение.

"Ранее сообщалось, что американская разведка располагает данными о подготовке Северной Кореей запуска еще одной баллистической ракеты средней дальности, несмотря на осуждение мировым сообществом таких действий КНДР", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, официальное представительство США считает, что Северная Корея готовится к запуску баллистических ракет средней дальности в ближайшие три дня.

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