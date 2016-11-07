Войска Южной Кореи перевели в состояние повышенной боеготовности

"Мы внимательно следим за всеми передвижениями северокорейских военных и ядерным полигоном Пунгери и другими возможными местами запуска ракет. Военные полностью готовы отреагировать на любые провокационные действия со стороны Севера", - заявил представитель Южнокорейского объединенного комитета начальников штабов.

В сообщении отмечается, что Пхеньян, по мнению военных, может послать четкий сигнал новому президенту США, что не намерен отказываться от своей ядерной и ракетной программы, несмотря на международные санкции и осуждение.

"Ранее сообщалось, что американская разведка располагает данными о подготовке Северной Кореей запуска еще одной баллистической ракеты средней дальности, несмотря на осуждение мировым сообществом таких действий КНДР", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, официальное представительство США считает, что Северная Корея готовится к запуску баллистических ракет средней дальности в ближайшие три дня.