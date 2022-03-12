Війна згуртувала Україну та світ: український призер Олімпіади розповів про напад РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Непереможний український боксер першої напівсередньої ваги Тарас Шелестюк дав коментар з приводу повномасштабного військового вторгнення Росії на територію України. Слова боксера наводить ресурс "vRINGe.com".
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Шелестюк назвав складним нинішній час для України. Він вважає, що дані події об'єднали українців в єдине ціле, а також й увесь світ.
"Зрозуміло, ситуація на батьківщині відволікала від підготовки, не давала повністю зосередитися на поєдинку. Особливо зараз, останні два тижні. Турбуюся про тих, хто залишився там. Про матір, про сестру, про родичів дружини. Іноді навіть мучить безсоння. Це дуже складний час для країни.
Наразі українці єдині, як ніколи раніше. Усі допомагають одне одному, усі хочуть захищати країну від окупантів. Всі готові боротися один за одного. Неважливо, що багато хто з них розмовляє різними мовами. Ця війна згуртувала не лише українців, а й увесь світ", - зауважив Шелестюк.
Доповнення
В активі Шелестюка 19 перемог (11 - нокаутом) у 19 боях. На аматорському рівні він ставав бронзовим призером Олімпіади-2012 та чемпіоном світу 2011 року у вазі до 69 кг.
У наступному поєдинку Шелестюк у ніч проти 12 березня битиметься з представником Венесуели Габріелем Маестре.
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