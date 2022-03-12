Война сплотила Украину и мир: украинский призер Олимпиады рассказал о нападении РФ

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Шелестюк назвал сложным нынешнее время для Украины. Он считает, что данные события объединили украинцев в единое целое, а также и весь мир.

"Понятно, ситуация на родине отвлекала от подготовки, не давала полностью сосредоточиться на поединке. Особенно сейчас, последние две недели. Беспокоюсь о тех, кто остался там. О матери, о сестре, о родственниках жены. Иногда даже мучает бессонница. Это очень сложное время для страны.

Сейчас украинцы едины, как никогда раньше. Все помогают друг другу, все хотят защищать страну от оккупантов. Все готовы бороться друг за друга. Неважно, что многие из них говорят на разных языках. Эта война сплотила не только украинцев, но и весь мир", - отметил Шелестюк.

Дополнение

В активе Шелестюка 19 побед (11 - нокаутом) в 19 боях. На любительском уровне он становился бронзовым призером Олимпиады-2012 и чемпионом мира 2011 года в весе до 69 кг.

В следующем поединке Шелестюк в ночь на 12 марта сразится с представителем Венесуэлы Габриэлем Маестре.

Напомним

Посвятил победу защитникам страны: украинский волейболист стал обладателем Кубка Италии.