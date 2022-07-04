Війна стала краш-тестом: Монастирський розповів про роботу Нацполіції

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«Війна стала справжнім краш-тестом для системи Національної поліції. Усі 7 років вибудовувалося, реформувалося, змінювалося і зростала Нацполіція. Сьогодні я можу з гордістю сказати, що 130 днів війни стали справжнім випробовуванням для кожного члена цієї великої команди. Ця система встояла», – наголосив Монастирський.

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Він зазначив, що сьогодні поліцейські залишаються основою безпеки українців. Вони евакуюють під обстрілами громадян, долучаються до розмінування, розслідують понад 20 000 проваджень щодо воєнних злочинів.

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«Поліція залишалася на своїх робочих місцях усі 130 днів. Безпека сьогодні – базовий запит громадян, і Національна поліція поряд зі Збройними силами та іншими військовими формуваннями сьогодні допомагають відчувати цю безпеку», – запевнив Монастирський.

Щодо кримінальної ситуації, очільник розповів, що перші тижні війни стали різким спадом кримінальної напруженості

«Фактично вся увага перемкнулася на війну, у тому числі кримінального світу. Зараз ми розуміємо, що у зв’язку з переїздами наших громадян, великими обсягами гуманітарної допомоги та певними обмеженнями повернулися й зловживання», - зазначив міністр.

Він згадав випадки мародерства та контрдиверсійної роботи. За його словами, протягом перших тижнів було визначено близько ста диверсійних груп противника, більшість з яких були розкриті та передані до відповідних органів.

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«Питання загрози диверсійно-розвідувальних груп залишається. Національна поліція щоденно працює з тим, щоб забезпечити безпеку громадян. На сьогодні ми відзначаємо активність, особливо на кордоні з рф та рб. Ми розуміємо, що частина з них може діяти на території України та загроза не зникає. росія використовує такий інструмент, щоб залякати людей», – наголосив Монастирський.

Також він додав, що після завершення війни для Національної поліції буде не менш важкий період. Усі готуються до цих викликів та вивчають досвід інших країн, які пережили війну в останні десятиліття.

Додамо

4 липня – День Національної поліції України.