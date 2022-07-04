Война стала краш-тестом: Монастырский рассказал о работе Нацполиции

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«Война стала настоящим краш-тестом для системы Национальной полиции. Все 7 лет выстраивалось, реформировалось, изменялось и росла Нацполиция. Сегодня я могу с гордостью сказать, что 130 дней войны стали настоящим испытанием для каждого члена большой команды. Эта система устояла», – подчеркнул Монастырский.

Детали

Он отметил, что сегодня полицейские остаются основой безопасности украинцев. Они эвакуируют под обстрелами граждан, приобщаются к разминированию, расследуют более 20 000 производств по военным преступлениям.

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«Полиция оставалась на своих рабочих местах все 130 дней. Безопасность сегодня – базовый запрос граждан, и Национальная полиция наряду с Вооруженными силами и другими военными формированиями сегодня помогают ощущать эту безопасность», – заверил Монастырский.

Относительно криминальной ситуации, глава МВД рассказал, что первые недели войны стали резким спадом криминальной напряженности.

«Фактически все внимание переключилось на войну, в том числе криминального мира. Сейчас мы понимаем, что в связи с переездами наших граждан, большими объемами гуманитарной помощи и определенными ограничениями вернулись и злоупотребления», - отметил министр.

Он упомянул случаи мародерства и контрдиверсионной работы. По его словам, в течение первых недель было выявлено около ста диверсионных групп противника, большинство из которых были разоблачены и переданы в соответствующие органы.

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«Вопрос угрозы диверсионно-разведывательных групп остается. Национальная полиция ежедневно работает с тем, чтобы обеспечить безопасность граждан. На сегодняшний день мы отмечаем активность, особенно на границе с рф и рб. Мы понимаем, что часть из них может действовать на территории Украины, и угроза не исчезает. россия использует такой инструмент, чтобы запугать людей», – подчеркнул Монастырский.

Также он добавил, что после завершения войны для Национальной полиции будет не менее трудный период. Все готовятся к этим вызовам и изучают опыт других стран, переживших войну в последние десятилетия.

Добавим

4 июля – День Национальной полиции Украины.