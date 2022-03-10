Віце-прем’єрка Верещук розповіла про результати роботи гуманітарних коридорів

Так, за останні два дні з міст Суми, Тростянець, Краснопілля в напрямку Полтави було вивезено більше 60 тисяч людей, розповіла Верещук.

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"Жінки, діти, маломобільні, люди похилого віку, всі, хто потребували - змогли виїхати", - уточнила вона.

При цьому, з міста Ізюм до міста Лозова Харківської області вдалося виїхати близько 3 тис. осіб, продовжила міністр.

"До Ізюму також була завезена важлива допомога: медикаменти, продукти, вода та все, що потрібно - більше 100 тонн", - додала вона.

Крім того, днями було евакуйовано 52 дитини із дитбудинку "Малятко", що у Ворзелі, поінформувала Верещук.

"Також був врятований пологовий будинок у Ворзелі - наших 55 породіль та мамочок", - заявила вона, додаючи, що із міст Буча, Ірпінь, Гостомель та Ворзель вчора, 9 березня, було евакуйовано близько 20 тисяч людей.

"Евакуація триває і зараз", - уточнила міністр.

Верещук уточнила, що так і не вдалося відкрити гуманітарний коридор із Волновахи у Покровськ.

"З 5 березня включно ми намагаємося відкрити цей гуманітарний коридор і нам не вдається", - каже вона.

Також міністр звернула увагу на гуманітарну катастрофу, що склалася у місті Маріуполь.

"Ми не змогли сьогодні відвезти туди навіть гуманітарний вантаж. Ні вода, ні медикаменти, ні продукти не потрапили до людей, які перебувають під тотальним обстрілом ось уже який день поспіль. Авіаудари, які знищили пологовий будинок, побачив весь світ.

Маю надію, що це побачили лідери інших країн, які уважно спостерігають за боротьбою українського народу", - заявила Верещук.

Окремо міністр закликала західних союзників закрити небо над Україною.

"Допоможіть відчути зов народу, який прагне демократії та свободи! А ми будемо виганяти ворога з нашої землі, на яку він не мав права приходити", - резюмувала віце-прем’єр міністр.