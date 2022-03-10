Вице-премьер Верещук рассказала о результатах работы гуманитарных коридоров

Так, за последние два дня из городов Сумы, Тростянец, Краснополье в направлении Полтавы было вывезено более 60 тысяч человек, рассказала Верещук.

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"Женщины, дети, маломобильные, пожилые люди, все, кто нуждались - смогли выехать", - уточнила она.

При этом, с города Изюм в город Лозовая Харьковской области удалось выехать около 3 тыс. человек, продолжила министр.

"В Изюм также была завезена важная помощь: медикаменты, продукты, вода и все, что нужно - более 100 тонн", - добавила она.

Кроме того, на днях было эвакуировано 52 ребенка из детдома "Малятко", что в Ворзеле, сообщила Верещук.

"Также был спасен роддом в Ворзеле - наших 55 рожениц и мамочек", - заявила она, добавляя, что из городов Буча, Ирпень, Ворзель, Гостомель и вчера, 9 марта, были эвакуированы около 20 тысяч человек.

"Эвакуация продолжается и сейчас", - уточнила министр.

Верещук уточнила, что так и не удалось открыть гуманитарный коридор из Волновахи в Покровск.

"С 5 марта включительно мы пытаемся открыть этот гуманитарный коридор и нам не удается", - говорит она.

Также министр обратила внимание на гуманитарную катастрофу, сложившуюся в городе Мариуполь.

"Мы не смогли сегодня отвезти туда даже гуманитарный груз. Ни вода, ни медикаменты, ни продукты не попали к людям, которые находятся под тотальным обстрелом вот уже который день подряд. Авиаудары, уничтожившие роддом, увидел весь мир.

Надеюсь, что это увидели лидеры других стран, которые внимательно наблюдают за борьбой украинского народа", - заявила Верещук.

Отдельно министр призвала западных союзников закрыть небо над Украиной.

"Помогите почувствовать зов народа, стремящегося к демократии и свободе! А мы будем выгонять врага с нашей земли, на которую он не имел права приходить", - резюмировала вице-премьер министр.