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Віце-прем’єрка Ірина Верещук наголосила на необхідності доопрацювати законопроект про перехідний період

Віце-прем’єрка Ірина Верещук наголосила на необхідності доопрацювати законопроект про перехідний період

Київ • УНН

 • 25634 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Віце-прем’єр-міністр — міністр реінтеграції Ірина Верещук заявила про необхідність доопрацювати проект закону “Про засади державної політики перехідного періоду”. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook, пише УНН.

Йдеться про проект ЗУ, зареєстрований у Верховній Раді на початку серпня 2021 року. За пів року закон, на жаль, так і не потрапив у порядок денний, констатувала Верещук.

Цитата:

“Причиною тому є: по-перше, низка критичних зауважень від Венеційської комісії, а, по-друге, недостатня підтримка поточної редакції проєкту з боку депутатського корпусу. Дійсно, в ході консультацій і народні депутати, і наші міжнародні партнери висловлювались на користь доопрацювання закону”, — пише вона.

Закон про перехідний період потрібний і важливий, переконана Верещук. Адже це базовий закон, до якого прив’язано ухвалення низки інших нормативних актів щодо колаборантів, амністії, конвалідації тощо, аргументувала вона.

Утім, Верещук вважає, що в поточній редакції законопроект “дещо “буксує”.

“Нещодавно на круглому столі в Харкові обговорювали перехідну юстицію з науковою спільнотою та громадським сектором. Дослухалась до думки правників-спеціалістів і прийняла рішення звернутись до уряду з проханням дати можливість команді Мінреінтеграції доопрацювати законопроєкт про перехідний період.

У контексті доопрацювання йдеться про положення щодо кримінальної відповідальності, люстрації, права на правдиву інформацію, конвалідації та статусу Криму”, — написала Верещук, додаючи, що розраховує на підтримку з боку національної та міжнародної експертної спільноти.

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