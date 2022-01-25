Віце-прем’єрка Ірина Верещук наголосила на необхідності доопрацювати законопроект про перехідний період
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Віце-прем’єр-міністр — міністр реінтеграції Ірина Верещук заявила про необхідність доопрацювати проект закону “Про засади державної політики перехідного періоду”. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook, пише УНН.
Йдеться про проект ЗУ, зареєстрований у Верховній Раді на початку серпня 2021 року. За пів року закон, на жаль, так і не потрапив у порядок денний, констатувала Верещук.
Цитата:
“Причиною тому є: по-перше, низка критичних зауважень від Венеційської комісії, а, по-друге, недостатня підтримка поточної редакції проєкту з боку депутатського корпусу. Дійсно, в ході консультацій і народні депутати, і наші міжнародні партнери висловлювались на користь доопрацювання закону”, — пише вона.
Закон про перехідний період потрібний і важливий, переконана Верещук. Адже це базовий закон, до якого прив’язано ухвалення низки інших нормативних актів щодо колаборантів, амністії, конвалідації тощо, аргументувала вона.
Утім, Верещук вважає, що в поточній редакції законопроект “дещо “буксує”.
“Нещодавно на круглому столі в Харкові обговорювали перехідну юстицію з науковою спільнотою та громадським сектором. Дослухалась до думки правників-спеціалістів і прийняла рішення звернутись до уряду з проханням дати можливість команді Мінреінтеграції доопрацювати законопроєкт про перехідний період.
У контексті доопрацювання йдеться про положення щодо кримінальної відповідальності, люстрації, права на правдиву інформацію, конвалідації та статусу Криму”, — написала Верещук, додаючи, що розраховує на підтримку з боку національної та міжнародної експертної спільноти.