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Віце-прем'єр: саміт ЄС запустив процес секторальної євроінтеграції України

Віце-прем'єр: саміт ЄС запустив процес секторальної євроінтеграції України

Київ • УНН

 • 10059 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Саміт Євросоюзу дав зелене світло секторальної євроінтеграції України. Про це заявила віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе в своєму матеріалі для ZN.UA, передає УНН.

"Головне, що політичне схвалення розробки механізму секторальної інтеграції ... створює можливості для процедурної основи незворотності євроінтеграційних реформ", - вважає вона.

За словами віце-прем'єра, механізм секторальної інтеграції передбачає розробку взаємних зобов'язань щодо втілення конкретних заходів, незалежно від того, які політсили перебувають при владі.

"Такий механізм стане своєрідною страховкою від політичних коливань щодо євроінтеграції України - як в самій Україні, так і в ЄС... Успішне втілення цих механізмів може стати основою для поширення їх на інші сектори інтеграції", - заявила вона.

Крім того, механізм допоможе в рамках Угоди про асоціацію з ЄС забезпечити Україні доступ до європейських ринків, синхронізацію процедур, поліпшення захисту від різних загроз без підписання додаткових договорів, додала віце-прем'єр.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко після саміту Україна-ЄС заявив, що Україна не має наміру зменшувати темп реформ.

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