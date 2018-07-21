Вице-премьер: саммит ЕС запустил процесс секторальной евроинтеграции Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Саммит Евросоюза дал зеленый свет секторальной евроинтеграции Украины. Об этом заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в своем материале для ZN.UA, передает УНН.
“Главное, что политическое одобрение разработки механизма секторальной интеграции... создает возможности для процедурной основы необратимости евроинтеграционных реформ”, — считает она.
По словам вице-премьера, механизм секторальной интеграции предусматривает разработку взаимных обязательств по воплощению конкретных мер, вне зависимости от того, какие политсилы находятся у власти.
“Такой механизм станет своеобразной страховкой от политических колебаний относительно евроинтеграции Украины — как в самой Украине, так и в ЕС... Успешное воплощение этих механизмов может стать основой для распространения их на другие секторы интеграции”, — заявила она.
Кроме того, механизм поможет в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС обеспечить Украине доступ к европейским рынкам, синхронизацию процедур, улучшение защиты от различных угроз без подписания дополнительных договоров, добавила вице-премьер.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко после саммита Украина-ЕС заявил, что Украина не собирается сбавлять темп реформ.