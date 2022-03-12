Віце-прем’єр-міністр Верещук розповіла про роботу гуманітарних коридорів 12 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Віце-прем’єр-міністр України Ірина Верещук у ході брифінгу підбила підсумки сьогоднішньої евакуації по гуманітарним коридорам, повідомляє УНН.
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Так, за результатами відкритих коридорів, а їх було всього 14, спрацювало дев’ять, уточнила міністр. Зокрема, сьогодні було евакуйовано близько 8 тис. людей із міста Суми.
Крім того, було вивезено близько 600 людей із міста Гостомель Київської області, і 1264 особи із Немішаєве.
"Київська область сьогодні спрацювала частково. Ворзель, Ірпінь не запрацював, однак Буча запрацювала – ми вивезли майже 1 тис. людей", - розповіла міністр.
Також, не вдалося евакуювати людей із села Козаровичі Київської області.
"У Бородянці були обстріли і ми не змогли дістатися до людей. Завтра будемо пробувати це робити" - додала Верещук.
Крім того, не спрацював зелений коридор для жителів Енергодару, повідомила міністр.
"Виїхала колона гуманітарного вантажу, зупинилася на блокпості у Василівці і російські окупанти не пропустили їх далі, попри попередні домовленості", - додала вона.
Загалом сьогодні вдалося евакуювати близько 13 тис. людей, резюмувала Верещук.
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