Вице-премьер-министр Верещук рассказала о работе гуманитарных коридоров 12 марта

Детали

Так, по результатам открытых коридоров, а их было всего 14, сработало девять, уточнила министр. В частности, сегодня было эвакуировано около 8 тыс. человек из города Сумы.

Кроме того, было вывезено около 600 человек из города Гостомель Киевской области, и 1264 лица из Немешаево.

"Киевская область сегодня сработала частично. Ворзель, Ирпень не заработал, однако Буча заработала - мы вывезли почти 1 тыс. человек", - рассказала министр.

Также, не удалось эвакуировать людей из села Козаровичи Киевской области.

"В Бородянке были обстрелы и мы не смогли добраться до людей. Завтра будем пробовать это делать " - добавила Верещук.

Кроме того, не сработал зеленый коридор для жителей Энергодара, сообщила министр.

"Выехала колонна гуманитарного груза, остановилась на блокпосте в Васильевке и российские оккупанты не пропустили их дальше, несмотря на предыдущие договоренности", - добавила она.

Всего сегодня удалось эвакуировать около 13 тыс. человек, резюмировала Верещук.

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