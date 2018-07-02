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Витрати українців у І кварталі зросли на 20%

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. У І кварталі 2018 року витрати українці зросли на 20%, передає УНН з посиланням на повідомлення Державної служби статистики.

“У І кварталі 2018 року доходи населення становили 657,9 млрд грн, витрати — 679,9 млрд грн, зменшення заощаджень — 22 млрд грн. Витрати населення в І кварталі 2018 року порівняно з відповідним періодом попереднього року зросли 20,3%”, — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у І кварталі порівняно з відповідним періодом попереднього року номінальні доходи населення зросли на 23,6%. Наявний дохід, який може бути використаний населенням на придбання товарів та послуг, зріс на 25,2%, а реальний наявний, визначений з урахуванням цінового фактору, — на 10%.

Наявний дохід у розрахунку на одну особу в І кварталі 2018 року становив 11 370,2 грн.

Нагадаємо, протягом квітня борги по зарплатах зросли на 2,1%.

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