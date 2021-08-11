Вітер, снігопад та мороз: українські полярники з "Академіка Вернадського" показали фото засніженої станції
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Станцію "Академік Вернадський" замело снігом, коли по регіону вдарили сильні морози. Відповідні фото та повідомлення розмістили на сторінці Національного антарктичного наукового центру, передає УНН.
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“Вночі на станції “Академік Вернадський” почалася справжня зима: наш острів Галіндез накрила сильна завірюха з рекордною для цієї зимівлі швидкістю вітру — 33,2 м на секунду", - написали на сторінці.
“Ми вийшли чистити сніг, але згодом, за секунди, нас накрило, і ми не бачили одне одного на відстані 6-7 метрів. Просто здувало з ніг!”, — написав на своїй сторінці кухар Артем Ігнатенкo.
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Полярники розповіли, що всю ніч очільник станції Богдан Гаврилюк, який зараз виконує функцію нічного чергового, по черзі з дизелістом Олександром Книжатком та механіком Олександром Милашевським розгрібали кучугури біля станції. Також було вимкнено певну апаратуру, підготовано до запуску запасний дизель-генератор та встановлено аварійне світло.
“Нині висота снігового покриву — майже 2 м (196 см). І хоча температура становить −12 С°, але оскільки вологість — 86%, то це відчувається майже як −38 С°”, — додається у повідомленні.
Але навіть така негода не заважає 26-й Українській антарктичній експедиції виконувати свої обов’язки і радіти життю. Як зазначається в їхньому дописі: “За вікном нарешті справжня антарктична зима і ми зустрічаємо її у піднесеному настрої”.
Нагадаємо
У липні біля української станції “Академік Вернадський” зафіксували рекордне скупчення пінгвінів.