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Вітер, снігопад та мороз: українські полярники з "Академіка Вернадського" показали фото засніженої станції

Київ • УНН

 • 23221 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Станцію "Академік Вернадський" замело снігом, коли по регіону вдарили сильні морози. Відповідні фото та повідомлення розмістили на сторінці Національного антарктичного наукового центру, передає УНН.

Цитата

“Вночі на станції “Академік Вернадський” почалася справжня зима: наш острів Галіндез накрила сильна завірюха з рекордною для цієї зимівлі швидкістю вітру — 33,2 м на секунду", - написали на сторінці.

“Ми вийшли чистити сніг, але згодом, за секунди, нас накрило, і ми не бачили одне одного на відстані 6-7 метрів. Просто здувало з ніг!”, — написав на своїй сторінці кухар Артем Ігнатенкo.

Деталі

Полярники розповіли, що всю ніч очільник станції Богдан Гаврилюк, який зараз виконує функцію нічного чергового, по черзі з дизелістом Олександром Книжатком та механіком Олександром Милашевським розгрібали кучугури біля станції. Також було вимкнено певну апаратуру, підготовано до запуску запасний дизель-генератор та встановлено аварійне світло.

“Нині висота снігового покриву — майже 2 м (196 см). І хоча температура становить −12 С°, але оскільки вологість — 86%, то це відчувається майже як −38 С°”, — додається у повідомленні.

Але навіть така негода не заважає 26-й Українській антарктичній експедиції виконувати свої обов’язки і радіти життю. Як зазначається в їхньому дописі: “За вікном нарешті справжня антарктична зима і ми зустрічаємо її у піднесеному настрої”.

Нагадаємо

У липні біля української станції “Академік Вернадський” зафіксували рекордне скупчення пінгвінів.

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