Вісім з десяти країн Африки дали згоду на відкриття посольств України - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що вісім з десяти країн Африки дали згоду на відкриття посольств України. Про це він розповів в ефірі національного телемарафону, підсумовуючи результати свого другого африканського турне, передає УНН.
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"Вісім з десяти країн вже дали згоду на відкриття посольств України, дві інших завершують відповідні процеси. Це гарний показник. На 4-5 країн вже є низка кандидатів у посли", - зазначив Кулеба, нагадавши, що у рамках курсу на відкриття нових горизонтів президент України Володимир Зеленський поставив завдання відкрити десять нових посольств України в Африці.
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Міністр також зауважив, що відкриття посольств є "важливим, але не єдиним інструментом роботи" на континенті. До кінця року він анонсував створення нових інституційних механізмів взаємодії з країнами Африки. За його словами, ці механізми дозволять розв'язати проблеми африканських партнерів, щоб Україна в Африці отримувала нові можливості розв'язання власних проблем.
Крім цього, він повідомив про участь в інавгурації Президента Нігерії Боли Тінубу. За словами Кулеби, на церемонію прибули лідери та представники з десятків африканських країн, із якими українська делегація провела результативні переговори на полях події.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що українсько-африканське партнерство відкриває нові політичні та економічні можливості, у тому числі взаємовигідні проєкти у низці сфер від освіти до цифровізації.