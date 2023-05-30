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Восемь из десяти стран Африки дали согласие на открытие посольств Украины - Кулеба

Восемь из десяти стран Африки дали согласие на открытие посольств Украины - Кулеба

Киев • УНН

 • 441563 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что восемь из десяти стран Африки дали согласие на открытие посольств Украины. Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона, подытоживая результаты своего второго африканского турне, передает УНН.

Цитата

"Восемь из десяти стран уже дали согласие на открытие посольств Украины, две других завершают соответствующие процессы. Это хороший показатель. На 4-5 стран уже есть ряд кандидатов в послы", - отметил Кулеба, напомнив, что в рамках курса на открытие новых горизонтов президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу открыть десять новых посольств Украины в Африке.

Детали

Министр также отметил, что открытие посольств является "важным, но не единственным инструментом работы" на континенте. До конца года он анонсировал создание новых институциональных механизмов взаимодействия со странами Африки. По его словам, эти механизмы позволят решить проблемы африканских партнеров, чтобы Украина в Африке получала новые возможности решения собственных проблем.

Кроме этого, он сообщил об участии в инаугурации Президента Нигерии Болы Тинубу. По словам Кулебы, на церемонию прибыли лидеры и представители из десятков африканских стран, с которыми украинская делегация провела результативные переговоры на полях события.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что украинско-африканское партнерство открывает новые политические и экономические возможности, в том числе взаимовыгодные проекты в ряде сфер от образования до цифровизации.

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