Виробництво вина у Франції збільшиться майже на третину
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. За підсумками 2018 року у Франції буде вироблено 46,8 млн гектолітрів вина, що на 27% більше, ніж роком раніше. Про це свідчать попередні прогнози Мінсільгоспу Франції, передає УНН з посиланням на Decanter.
“Країна повинна зробити приблизно 46,8 мільйонів гектолітрів, що на 27% більше, ніж в 2017 році, і на 7% більше середнього, за останні 5 років, обсягу”, — йдеться в документі.
Також французький Мінсільгосп повідомив, що дощова погода навесні позитивно позначилася на врожайності європейських виноградників.
“Завдяки великій кількості вологи, вегетативний період пройшов дуже добре і дав велику кількість зав’язей. Навіть якщо серпень буде сухим, запаси води в ґрунті найзначніші за останні 30 років, повинні допомогти зберегти виноград”, - сказано в звіті.
Як писав УНН, згідно з опитуванням “Коктебель”, українці вважають за краще напівсолодке вино.
Також нагадаємо, за даними Держстатистики, витрати наших співвітчизників на алкоголь українського виробництва відчутно зростають.
Експерти пояснюють, що купувати вітчизняну алкогольну продукцію українські споживачі стали частіше через її більшу доступність порівняно з імпортною. Також це пов’язано з тим, що якість вітчизняних алкогольних брендів не поступається іноземним аналогам.