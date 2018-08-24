Виробництво вина у Франції збільшиться майже на третину

КИЇВ. 27 серпня. УНН. За підсумками 2018 року у Франції буде вироблено 46,8 млн гектолітрів вина, що на 27% більше, ніж роком раніше. Про це свідчать попередні прогнози Мінсільгоспу Франції, передає УНН з посиланням на Decanter.