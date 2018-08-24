Производство вина во Франции увеличится почти на треть
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. По итогам 2018 года во Франции будет произведено 46,8 млн гектолитров вина, что на 27% больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют предварительные прогнозы Минсельхоза Франции, передает УНН со ссылкой на Decanter.
“Страна должна произвести приблизительно 46,8 миллионов гектолитров, что на 27% больше, чем в 2017 году, и на 7% больше среднего, за последние 5 лет, объёма”, — говорится в документе.
Также французский Минсельхоз сообщил, что дождливая погода весной положительно сказалась на урожайности европейских виноградников.
“Благодаря обилию влаги, вегетативный период прошёл очень хорошо и дал большое количество завязей. Даже если август будет сухим, запасы воды в почве самые значительные за последние 30 лет, должны помочь сохранить виноград”, — сказано в отчете.
Как писал УНН, согласно опросу “Коктебель”, украинцы предпочитают полусладкое вино.
Также напомним, по данным Госстатистики, траты наших соотечественников на алкоголь украинского производства ощутимо растут.
Эксперты поясняют, что покупать отечественную алкогольную продукцию украинские потребители стали чаще из-за ее большей доступности, по сравнению с импортной. Также это связано с тем, что качество отечественных алкогольных брендов не уступает иностранным аналогам.