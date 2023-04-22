Виробник батарейок Duracell оголосив про вихід з російського ринку
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Виробник батарейок Duracell оголосив про вихід з російського ринку. Про це повідомляють росЗМІ посилаючись на лист від компанії, передає УНН.
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"Наші акціонери прийняли рішення про відхід з російського ринку та припинення бізнесу Duracell у росії, відповідно до російських законів та правил.
Після ліквідації акціонери Duracell не мають наміру поширювати, або іншим чином робити свою продукцію доступною на російському ринку. По суті, це рішення означає, що Компанія розриває всі комерційні контракти, а також додаткові угоди до них, та припиняє постачання продукції протягом найближчих тижнів", - йдеться в листі компанії.
За інформацією деяких росЗМІ, компанія ухвалила рішення піти з ринку через повне припинення постачання продукції із заводу в Бельгії.
Як зазначається, акціонери компанії розпорядилися розірвати всі чинні контракти в односторонньому порядку, розпродати запаси та розрахуватися з персоналом.
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