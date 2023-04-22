Производитель батареек Duracell объявил об уходе с российского рынка

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"Наши акционеры приняли решение об уходе с российского рынка и прекращении бизнеса Duracell в россии, в соответствии с российскими законами и правилами.

После ликвидации акционеры Duracell не намерены распространять, или иным образом делать свою продукцию доступной на российском рынке. По сути, это решение означает, что Компания разрывает все коммерческие контракты, а также дополнительные соглашения к ним, и прекращает поставки продукции в течение ближайших недель", - говорится в письме компании.

По информации некоторых росСМИ, компания приняла решение уйти с рынка из-за полного прекращения поставок продукции с завода в Бельгии.

Как отмечается, акционеры компании распорядились расторгнуть все действующие контракты в одностороннем порядке, распродать запасы и рассчитаться с персоналом.

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