Производитель батареек Duracell объявил об уходе с российского рынка
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Производитель батареек Duracell объявил о выходе с российского рынка. Об этом сообщают росСМИ ссылаясь на письмо от компании, передает УНН.
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"Наши акционеры приняли решение об уходе с российского рынка и прекращении бизнеса Duracell в россии, в соответствии с российскими законами и правилами.
После ликвидации акционеры Duracell не намерены распространять, или иным образом делать свою продукцию доступной на российском рынке. По сути, это решение означает, что Компания разрывает все коммерческие контракты, а также дополнительные соглашения к ним, и прекращает поставки продукции в течение ближайших недель", - говорится в письме компании.
По информации некоторых росСМИ, компания приняла решение уйти с рынка из-за полного прекращения поставок продукции с завода в Бельгии.
Как отмечается, акционеры компании распорядились расторгнуть все действующие контракты в одностороннем порядке, распродать запасы и рассчитаться с персоналом.
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