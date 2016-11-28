Вінницькі дзюдоїсти перемогли у Польщі
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 28 листопада. УНН. Вихованці Вінницької МДЮСШ № 5 Микола Козоріз, Олександр Гончарук і Микола Шрамко стали чемпіонами, а Георгій Римкевич бронзовим призером, XV міжнародного турніру з дзюдо, що проходив у м. Кросно (Польща) 25-27 листопада. Про це УНН-Центр повідомили у відділенні НОК у Вінницькій області.
"Всі наші медалісти показали чудовий результат. Сподіваємось, що під керівництвом молодого тренера Олега Бузовського вони перемагатимуть й надалі", — прокоментував майстер спорту міжнародного класу, директор ДЮСШ № 5 Сергій Дідик.
Змагання проходили серед 14-річних юнаків.
Як повідомляв УНН, дзюдоїстка Є.Каланіна виборола "бронзу" на чемпіонаті Європи.