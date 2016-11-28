Вінницькі дзюдоїсти перемогли у Польщі

ВІННИЦЯ-КИЇВ. 28 листопада. УНН. Вихованці Вінницької МДЮСШ № 5 Микола Козоріз, Олександр Гончарук і Микола Шрамко стали чемпіонами, а Георгій Римкевич бронзовим призером, XV міжнародного турніру з дзюдо, що проходив у м. Кросно (Польща) 25-27 листопада. Про це УНН-Центр повідомили у відділенні НОК у Вінницькій області.