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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП
16:07 • 4702 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Винницкие дзюдоисты победили в Польше

Киев • УНН

 • 10790 просмотра

ВИННИЦА-КИЕВ. 28 ноября. УНН. Воспитанники Винницкой МДЮСШ № 5 Николай Козориз, Александр Гончарук и Николай Шрамко стали чемпионами, а Георгий Римкевич бронзовым призером, XV международного турнира по дзюдо, который проходил в г. Кросно (Польша) 25-27 ноября. Об этом УНН-Центр сообщили в отделении НОК в Винницкой области.

Винницкие дзюдоисты победили в Польше

"Все наши медалисты показали превосходный результат. Надеемся, что под руководством молодого тренера Олега Бузовского они будут побеждать и дальше", - прокомментировал мастер спорта международного класса, директор ДЮСШ № 5 Сергей Дидык.
Соревнования проходили среди 14-летних юношей.

Как сообщал УНН, дзюдоистка Е.Каланина завоевала "бронзу" на чемпионате Европы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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