Винницкие дзюдоисты победили в Польше
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 28 ноября. УНН. Воспитанники Винницкой МДЮСШ № 5 Николай Козориз, Александр Гончарук и Николай Шрамко стали чемпионами, а Георгий Римкевич бронзовым призером, XV международного турнира по дзюдо, который проходил в г. Кросно (Польша) 25-27 ноября. Об этом УНН-Центр сообщили в отделении НОК в Винницкой области.
"Все наши медалисты показали превосходный результат. Надеемся, что под руководством молодого тренера Олега Бузовского они будут побеждать и дальше", - прокомментировал мастер спорта международного класса, директор ДЮСШ № 5 Сергей Дидык.
Соревнования проходили среди 14-летних юношей.
Как сообщал УНН, дзюдоистка Е.Каланина завоевала "бронзу" на чемпионате Европы.