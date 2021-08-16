Винищувач МіГ-29 ВПС Узбекистану зіштовхнувся з афганським. Загалом до країни з Афганістану перелетіли майже 50 літаків
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. ВПС Узбекистану за минулі дві доби примусово посадили в Термезі 46 афганських повітряних суден. Про це в понеділок повідомила пресслужба генпрокуратури Узбекистану, пише УНН.
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“Повітряні судна були примусово посаджено в міжнародному аеропорту Термеза, на цих повітряних судах в цілому було 585 озброєних військовослужбовців, які намагалися незаконно перетнути повітряний простір Узбекистану”, — сказав керівник пресслужби Генпрокуратури Хаєт Шамсутдінов. Зазначається, що в ході примусу повітряних порушників до посадки сталося зіткнення МіГ-29 Узбецьких ВВС і Embrayer-314, який прилетів з боку Афганістану. В результаті зіткнення літаки розбилися, їхні пілоти успішно катапультувалися.
Повідомляється також, що за ці два дні 158 афганських громадян незаконно перетнули кордон Узбекистану у Термезському районі і були затримані узбецькими прикордонниками.
Доповнення
За останніми даними, напередодні загони руху “Талібан” зайняв Кабул і практично всю територію Афганістану. Президент Ашраф Гані втік з країни. Як заявляють представники талібів, війна в країні “завершилася”. Однак експерти вважають, що потік біженців з цієї країни ще довго не припиниться.